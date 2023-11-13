Лор рассказал, как избавиться от храпа Лор Зайцев: ортопедические подушки и активный образ жизни помогут при храпе

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Ортопедические подушки и активный образ жизни помогают избавиться от частого храпа, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Он также призвал не есть перед сном, чтобы не храпеть ночью. Лор напомнил, что храп может возникать из-за неудобного положения во сне, в этом случае помогут ортопедические подушки.

В России нет культуры правильного использования ортопедических подушек, в основном подушки должны быть огромные, их часто ставят вертикально. В этом случае шея будет все время находиться в согнутом состоянии и препятствовать дыханию. В течение ночи мы не можем никак повлиять, а ортопедические подушки решают этот вопрос. Они подойдут и взрослым, и детям, это первостепенно, — сказал Зайцев, добавив, что во избежание храпа по ночам достаточно много ходить и двигаться в течение суток.

Ранее Зайцев рассказал, что частый храп может привести к раннему инфаркту или инсульту. По его словам, также обостряются неврологические заболевания и нарушаются обменные процессы. Врач отметил, что у взрослого человека храп возникает из-за искривления перегородки носа, а это приводит к разрастанию нижних носовых раковин и препятствует полноценному носовому дыханию.