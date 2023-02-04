Лор назвал опасные для жизни заболевания, вызванные пробками в миндалинах Лор Зайцев заявил, что пробки в миндалинах могут привести к миокардиту

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Из-за пробок в миндалинах могут развиваться миокардит, ревматоидный артрит, бактериальный эндокардит и гломерулонефрит, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, самостоятельное выдавливание пробок приводит к размозжению тканей, что в дальнейшем отражается на жизненно важных органах. Специалист пояснил, что стрептококк — возбудитель гнойных воспалений — устремляется в кровоток и бьет по сердцу, почкам и суставам, а все эти органы зависят от небных миндалин.

Стрептококк очень любит соединительную ткань: ему становится мало места на уровне небных миндалин, и он ищет себе новые площадки для распространения. В таком случае могут развиваться миокардит, ревматоидный артрит, бактериальный эндокардит и гломерулонефрит, наблюдается сильная слабость, снижение работоспособности и умственной активности. Поэтому ни в коем случае нельзя принимать пробки за норму. Некоторые обращаются к врачу только из-за того, что они источают неприятный специфический запах, — отметил Зайцев.

Он добавил, что из-за пробок в миндалинах также страдает кожа — она не выглядит чистой, а, наоборот, болезненной. Кроме того, у человека могут выпадать волосы и ухудшиться состояние ногтевых лож. При появлении пробок в миндалинах необходимо записаться к отоларингологу, который проведет квалифицированное вымывание, мощное антисептическое воздействие, ультразвуковое орошение и грамотную физиотерапию, напомнил медспециалист.

Ранее Зайцев рассказал, что шум в ушах является поводом задуматься о собственном здоровье, он возникает при недостатке кровоснабжения или нервных импульсов. По его словам, на шум в ушах указывают остеохондроз, высокое или низкое давление, а также онкологические и неврологические заболевания головного мозга.