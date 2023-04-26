Логопед объяснила, в каких случаях родители виноваты в плохой речи ребенка Логопед Покровская: плохая речь у ребенка возникает из-за нежелания родителей ее развивать

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Резкое снижение возможности бесплатной логопедической помощи и привыкание родителей к произношению ребенка является частыми причинами речевых нарушений у детей, заявила NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. Она отметила, что в последнее время функция воспитания была передана родителям, но не все оказались к этому готовы, в том числе в части воспитания речи. В результате не многие знают, что должно появиться само, а что нужно целенаправленно развивать.

Родители привыкают к произношению своего ребенка и не замечают, что его речь «некрасивая». Резкое снижение возможности бесплатной логопедической помощи. Сокращение логопедов в детских поликлиниках, логопедических детских садов, школ и групп. Не каждый родитель готов платить за хорошую речь своего ребенка. Например, услуги логопеда исключены из системы ОМС, — сказала Покровская.

Кроме того, по мнению логопеда, речевые нарушения у ребенка происходят из-за отягощения детского контингента.

С одной стороны, это связано с успехами медицины: уменьшается детская смертность, увеличивается количество семей, которые смогли стать родителями. С другой стороны, экология, которая оставляет желать лучшего. Более того, отсутствие необходимости проходить диагностику речевого развития. Раньше детей, которые имели нарушения речи, могли не взять в хорошую школу, и родители более внимательно относились к речевому развитию своего чада, — отметила Покровская.

Логопед добавила, что инвестиции в речь ребенка — лучшая инвестиция в его будущее, поскольку людей с «красивой» речью охотнее принимают на работу, они более желанные партнеры и им легче адаптироваться в новом коллективе.

Ранее дефектолог развеяла миф, что дети будут говорить еще хуже в логопедических группах, перенимая друг у друга неправильные образцы речи. По словам Покровской, чаще всего подобной проблемы не возникает, потому что во время занятий специалисты подчеркивают правильное произношение и уделяют ему большое внимание. Развитие же речи в группе всегда эффективно, подчеркнула специалист.