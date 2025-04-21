Лист лаваша и пачка творога: секрет нежного рулета на завтрак за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим творожный рулет из лаваша с изюмом — идеальный десерт для быстрого угощения! Этот ароматный и нежный рулет станет настоящим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное за считаные минуты. Всего 4 ингредиента и 20 минут — и на вашем столе появится аппетитный десерт, который покорит всех своим вкусом!

Ингредиенты:

200 г творога;

1 ст. л. сахара;

50 г изюма;

1 яйцо;

лаваш (1-2 листа).

Приготовление

Начните с подготовки начинки: разомните творог вилкой, добавьте ложку сахара и предварительно замоченный, обсушенный изюм. Для придания начинке воздушности вмешайте взбитое яйцо.

Расстелите лаваш на столе, равномерно распределите творожную массу по всей поверхности. Аккуратно сверните в плотный рулет, начиная с длинной стороны. Выложите на застеленный пергаментом противень швом вниз.

Смажьте рулет взбитым яйцом для получения золотистой корочки и посыпьте сахаром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут, пока лаваш не станет хрустящим, а творог — нежным и слегка схватившимся.

Подавайте рулет теплым, когда сахарная корочка приятно хрустит на зубах. Этот десерт особенно хорош с чаем или кофе, а его приготовление не займет много времени и сил!

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