Готовим творожный рулет из лаваша с изюмом — идеальный десерт для быстрого угощения! Этот ароматный и нежный рулет станет настоящим спасением, когда нужно приготовить что-то вкусное за считаные минуты. Всего 4 ингредиента и 20 минут — и на вашем столе появится аппетитный десерт, который покорит всех своим вкусом!
Ингредиенты:
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200 г творога;
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1 ст. л. сахара;
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50 г изюма;
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1 яйцо;
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лаваш (1-2 листа).
Приготовление
Начните с подготовки начинки: разомните творог вилкой, добавьте ложку сахара и предварительно замоченный, обсушенный изюм. Для придания начинке воздушности вмешайте взбитое яйцо.
Расстелите лаваш на столе, равномерно распределите творожную массу по всей поверхности. Аккуратно сверните в плотный рулет, начиная с длинной стороны. Выложите на застеленный пергаментом противень швом вниз.
Смажьте рулет взбитым яйцом для получения золотистой корочки и посыпьте сахаром. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут, пока лаваш не станет хрустящим, а творог — нежным и слегка схватившимся.
Подавайте рулет теплым, когда сахарная корочка приятно хрустит на зубах. Этот десерт особенно хорош с чаем или кофе, а его приготовление не займет много времени и сил!
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