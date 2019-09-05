https://static.news.ru/photo/0b74a606-cfd7-11e9-99f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН

Отобрать у Рособрнадзора право блокировать работу высших учебных заведений в одностороннем порядке предлагает председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутёпов.

Он считает, что решение о лишении аккредитации вуза должен принимать только суд. Таким образом сенатор предлагает избежать ситуации, когда студент не может получить диплом государственного образца из-за незаконных требований о блокировки работы институтов и университетов, пишет « Парламентская газета ».

При недоказанности предъявленного нарушения такая приостановка может сорвать выпускную кампанию и планы студентов на трудоустройство, - отметил сенатор.

Проект закона предлагает ввести два условия, которые позволят приостановить аккредитацию, рассказал Кутёпов.

Первое - законность предписания должен подтвердить мировой судья, рассматривающий дело об административном нарушении, суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

Второе – до отмены или приостановки аккредитации, судебные акты должны вступить в законную силу, уточнил он.

Учащиеся при этом получают возможность вернуться в родной вуз, если его аккредитацию восстановят.

Сейчас вузы сразу после составлении акта проверки уже не могут выдать студентам дипломы гособразца. Кроме того, учебные заведения сразу лишаются возможности предоставлять отсрочку от армии, пояснил Кутёпов.

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