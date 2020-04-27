Ликвидатор аварии на ЧАЭС обвинил московских врачей в смерти сотоварищей

https://static.news.ru/photo/f464e43a-8804-11ea-bef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ликвидатор чернобыльской аварии Пётр Шаврей обвинил московских врачей в гибели сотоварищей. По словам Шаврея, столичные доктора стали «эксперименты» с лечением на ликвидаторах, от чего последние погибали.

В Киеве, рассказывает ликвидатор украинской интернет-газете «Обозреватель», лечили лучше. В столице участников ликвидации аварии на АЭС боялись, «шарахались от них».

Врачи приходили к ним в защитной одежде, как в скафандрах. В первые дни капельницы им никто не ставил, а две недели давали какие-то таблетки, — рассказывает Шаврей.

В Киеве ликвидатором с первого дня начали ставить капельницы, а после лечили у известного онколога Леонида Киндзельского по его авторской методике. К пациентам приезжали главврач московской больницы и американский специалист Роберт Гейл. Но только благодаря сопротивлению киевского доктора подчиняться их указаниям, ликвидаторы остались живы.

К примеру, брату Шаврея Леониду, который тушил пожар в реакторе № 4, врачи давали не больше пяти лет. Но ему сделали пересадку костного мозга и он прожил ещё 25 лет. Самому же Петру американец Гейл пообещал не более семи лет жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС оказался не первым чрезвычайным происшествием на атомной станции. Бывший инспектор по пожарной безопасности и ликвидатор Пётр Шаврей рассказал о двух авариях, предшествовавших катастрофе 26 апреля 1986 года.