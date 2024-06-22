«Личная трагедия»: главный редактор NEWS.ru о гибели Никиты Цицаги Главный редактор NEWS.ru Сабурова назвала личной трагедией гибель Никиты Цицаги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Сабурова

Гибель корреспондента Никиты Цицаги стала личной трагедией для всех сотрудников NEWS.ru, сказала на церемонии прощания с журналистом главный редактор издания Ольга Сабурова. Она отметила, что Цицаги был профессионалом своего дела, который умел точно подмечать человеческий нерв и отражать людские страдания в своих репортажах.

Гибель корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги стала трагедией, личной трагедией для всех сотрудников NEWS.ru. Специализацией Никиты были социальные репортажи, он рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий. <...> Ему было всего лишь 29 лет, он просто выполнял свой профессиональный долг. Он рассказывал о том, что видел, он не занимал ни чью позицию, не выбирал никакую сторону. <...> Несмотря на свою молодость, Никита очень точно подмечал человеческие страдания, человеческий нерв, передавал боли людей, — отметила Сабурова.

Она добавила, что редакторы всегда с большим удовольствием работали с его текстами, поскольку Никита обладал невероятным репортерским талантом, делал отличные тексты и фото, всегда проявлял инициативу, и выезжал в те точки, куда некоторые его коллеги опасались отправляться. Главный редактор допустила, что Цицаги, может быть, был чрезмерно рискован в определенных ситуациях, но для него было важно рассказать людям о происходящем вокруг.

Стал жертвой дрона ни за что. У него не было ни жены, ни детей. У него вся жизнь была впереди, это был молодой человек, светлый, добрый, которого обожали все. <...> К сожалению, его больше нет, — сказала Сабурова.

Журналист «Коммерсанта» Александр Черных рассказал, что на последней встрече с Никитой Цицаги он и другие коллеги пытались отговорить его от опасной командировки. На это, по словам Черных, корреспондент просто улыбался и говорил, что риск поездки «50 на 50».

Корреспондент NEWS.ru погиб 16 июня при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда планировал сделать репортаж. Церемония прощания с Никитой Цицаги началась 22 июня в зале ЦКБ управления делами президента РФ, где присутствуют семья и близкие журналиста, а также его коллеги.