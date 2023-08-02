ЛГБТ-контент обошелся «Ростелекому» в 1 млн рублей штрафа Суд в Петербурге обязал «Ростелеком» заплатить 1 млн рублей штрафа за ЛГБТ-фильмы

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга обязал ПАО «Ростелеком» выплатить штраф за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, сумма штрафа составила 1 млн рублей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ПАО «Ростелеком» по ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей, — сообщили в пресс-службе.

Причиной такого решения стали кинокартины с возрастной маркировкой «16+» на сервисе Wink. Речь идет о лентах «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник». Нарушения законодательства были выявлены во время проверки сотрудниками Роскомнадзора.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина раскритиковала новый фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Как утверждает депутат, картина активно продвигает западную повестку с ЛГБТ и феминизмом, без намека на традиционный союз мужчины и женщины. На этом фоне Бутина также призвала убрать с российского рынка куклы Барби.