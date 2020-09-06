Летнюю погоду пообещали синоптики москвичам 6 сентября

Отсутствие осадков и переменная облачность прогнозируются 6 сентября в столичном регионе, передаёт Гидрометцентр.
Днём температура воздуха
Самым холодным 6 сентября выдалось в 1949 году, тогда воздух прогрелся лишь до +1,2 градуса. А самым жарким этот день был в 1938 году,
Как писал NEWS.ru ранее, летняя погода, установившаяся в столичном регионе, начнёт меняться на осеннюю с понедельника, 7 сентября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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