Летнюю погоду пообещали синоптики москвичам 6 сентября

https://static.news.ru/photo/b97f6082-effd-11ea-841d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие осадков и переменная облачность прогнозируются 6 сентября в столичном регионе, передаёт Гидрометцентр.

Днём температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов, ветер будет дуть с юга со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление в пределах нормы — 450 мм ртутного столба. К ночи похолодает до +12...+14 градусов, в Подмосковье возможны небольшие дожди.

Самым холодным 6 сентября выдалось в 1949 году, тогда воздух прогрелся лишь до +1,2 градуса. А самым жарким этот день был в 1938 году, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, летняя погода, установившаяся в столичном регионе, начнёт меняться на осеннюю с понедельника, 7 сентября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.