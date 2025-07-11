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11 июля 2025 в 09:45

Летнее сокровище в банке! Изумрудное варенье из крыжовника

Изумрудное варенье из крыжовника Изумрудное варенье из крыжовника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изумрудное варенье из крыжовника — настоящее летнее сокровище, спрятанное в банке. Ягоды в густом сиропе переливаются на свету, словно драгоценные камни, а вкус у этого варенья такой же нежный и необычный, как и его внешний вид.

Отберите килограмм плотных ягод крыжовника, очистите от плодоножек и чашелистиков. Залейте подготовленные ягоды ледяной водой на 30 минут — это сохранит их форму при варке. Сварите сироп из 1 килограмма сахара и стакана воды, залейте ягоды. Оставьте на 5 часов.

Доведите смесь до кипения вновь, варите 20 минут на слабом огне. Разлейте по банкам, закатайте.

варенье
ягода
рецепт
кулинария
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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