Лепс отсудил у Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за убыточную «Рюмку водки» Mash: Лепс отсудил у Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за убыточный ресторан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Григорий Лепс

Telegram-канал Mash пишет, что российский певец Григорий Лепс отсудил у музыканта Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за убыточный ресторан «Рюмка водки». Известно, что заведение с названием своего хита Лепс открыл в 2017 году в центре Москвы, подрядчиком стало АО «Крокус интернэшнл», принадлежащее Агаларову и его семье.

Как передает канал, на протяжении нескольких лет «Рюмка водки» процветала и приносила доходы, однако в 2021 году заведение закрыли из-за убытков. По данным авторов, Лепс решил хотя бы частично их возместить и через свое ООО «Хлебосольное подворье» подал в суд на подрядчика, он требовал вернуть 177 тысяч рублей задолженности по договору. При этом, как пишет канал, судья решил, что Лепс может претендовать лишь на неустойку в размере 8442,58 рубля, а также 6319 рублей госпошлины.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что коммунальщики обратились в суд с заявлением на сеть петербургских пивных «Толстый фраер» певца Александра Розенбаума. По данным канала, у заведения накопились большие долги за вывоз отходов, а также за электроэнергию.

Авторы писали, что компания «Невский экологический оператор» была вынуждена подать в арбитражный суд на бар, поскольку у заведения накопился долг в размере 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и 84 тысячи рублей за электричество.