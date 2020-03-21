https://static.news.ru/photo/fce63a10-6bac-11ea-8105-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил Сергея Лаврова с юбилеем. Главе МИД России исполнилось 70 лет.

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает Сергей Викторович Лавров — министр иностранных дел России вот уже 16 лет. Блестящий дипломат, уникальный профессионал, настоящий патриот, человек искромётного юмора и автор множества крылатых выражений, — написал политик в своём Telegram-канале.

Он отметил, что начал дружить с Лавровым до всех постов и назначений. Этой дружбой он гордится.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Лаврову звания Героя Труда. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил 21 марта 70-летний юбилей.