Воспитание напоказ: как публичность Коли Лукашенко скажется на его здоровье

В последние дни внимание общественности приковано к событиям в Белоруссии. Широко обсуждается не только политический кризис в стране, но и чрезмерная вовлечённость младшего сына Александра Лукашенко в его работу. Так на днях вооружённый президент в компании 15-летнего Коли пролетел над протестующей толпой в Минске на вертолете. Это далеко не первое общественное мероприятие, в котором участвует Лукашенко-младший. Методы воспитания белорусским лидером ребёнка вызывают много вопросов у опрошенных NEWS.ru экспертов. Под влиянием большой политики подросток может вырасти жестоким или впасть в алкогольную или наркотическую зависимость, считают они.

Младший сын Александра Лукашенко Коля мелькает перед объективами фотокамер с трёхлетнего возраста. Впервые отец вывел «в свет» мальчика, когда тому было три года. Они вместе принимали парад в честь дня Независимости. С тех пор сын стал постоянным спутником отца на всех публичных мероприятиях. Он присутствовал на саммите глав государств СНГ, сопровождал отца во время официальных визитов в иностранные государства. Матерью Коли Лукашенко предположительно является бывший личный врач белорусского лидера Ирина Абельская, но на официальных мероприятиях она не появляется.

vk.com/nikolaylukashenko31

Николай Лукашенко слишком рано начал вести жизнь политика, у него не было времени сформировать своё собственное мировоззрение. А без него не бывает полноценной, зрелой личности заявила в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института психологии РАН, психолог Ольги Маховской. По её словам у ребёнка с младенчества сформировалась «неадекватная самооценка». Он может сам приписывать себе несуществующие заслуги и положительные качества, которыми не обладает.

Коля Лукашенко — это политический «маугли». Он вырос в лесу каких-то политических решений, весьма специфических, в окружении взрослых дядек. В этой среде каждый говорит, что он — наследник и продолжатель дела отца. На практике же всё может сложиться по другому. Если ситуация резко измениться для ребёнка это может быть настоящей трагедией. Ольга Маховская старший научный сотрудник Института психологии РАН старший научный сотрудник Института психологии РАН

Можно предположить, что у сына политика уже сформирована зависимость от популярности, которая сродни наркотической или алкогольной, сообщает Маховская. Если она исчезнет, мальчик будет искать варианты замены. Например он может «удариться» в религию или подсесть на наркотики. В любом случае это будет невротическая личность со множеством комплексов.

vk.com/nikolay_lukashenko

История знает примеры, когда жизнь детей-знаменитостей во взрослом возрасте «шла под откос», рассуждает Ольга Маховская. Так, например, поэтесса Ника Турбина стала известна всей стране, когда была ещё ребёнком. Ей покровительствовал известный поэт Евгений Евтушенко. Во взрослом возрасте она растратила свою популярность, из-за чего начала злоупотреблять алкоголем и приобрела множество психологических проблем. Девушка погибла в возрасте 27 лет при странных обстоятельствах.

Судьба вундеркиндов достаточно печальная. Они часто сходят с дистанции очень рано и не могут этого пережить, — резюмировала Ольга Маховская.

Для пожилого президента Республики Беларусь, наличие юного и красивого сына — показатель его собственной мужской состоятельности, сообщила в беседе с NEWS.ru политтехнолог, эксперт по коммуникациям Алёна Август. Но, участвуя в публичной жизни с малых лет, мальчик рискует приобрести серьёзные психологические проблемы. Уже сейчас можно предположить — жизнь его будет непростой.

Не думаю, что парень в будущем станет диктатором, скорее наоборот. Не исключено, что младший Лукашенко вырастет чрезмерно мягким человеком, который не способен будет принять волевое решение. Ведь с малых лет он жил в условиях полной несвободы. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Мальчик не станет политическим преемником отца и вообще вряд ли выберет карьерный путь государственного управленца, сообщил в беседе с NEWS.ru политтехнолог, психолог Сергей Маркелов. По мнению эксперта, Коля Лукашенко уже сейчас «свой» на Западе и имеет качественное европейское образование. Скорее всего в будущем парень станет бизнесменом и переедет в одну из благополучных европейских стран.