Лечившим Навального врачам поступали звонки с угрозами

https://static.news.ru/photo/adbb13a8-e5db-11ea-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приёмная больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда госпитализировали Алексея Навального, получила около тысячи звонков, сообщил главврач медучреждения Александр Мураховский.

При этом он отметил, что ему лично никто не угрожал — ни лично, ни по телефону.

Звонки в приёмную мою, да, было множество. Может, 1000 звонков поступило, — рассказал Мураховский.

В свою очередь замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко заявил, что ему поступали угрозы.

Мне как активному пользователю соцсетей поступили десятки угроз лично в мой адрес, лично моей семье, моим детям, потому что я не скрываю фактов своей личной жизни. Это ни на что не повлияло — я имею в виду качество лечения пациента. Бог судья этим людям. Мы лечили человека, — подчеркнул он.

Калиниченко также отметил, что Навальный в этом не виноват.

По словам Мураховского, скопление людей у медучреждения иногда затрудняло подъезд машин скорой помощи, а некоторые журналисты снимали поступающих пациентов на видео, что, как считает медик, недопустимо.

Главврач добавил, что работа медиков из-за сложившейся ситуации не нарушилась, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Мураховский сообщил, что супруга госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального Юлия неоднократно встречалась с местными и столичными врачами, однако ни разу публично не поблагодарила их за лечение.