Лечивший Навального врач объяснил присутствие силовиков в его кабинете

https://static.news.ru/photo/fdf9b6be-e5d9-11ea-8e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал присутствие людей в штатском в его кабинете в то время, когда в клинике проходил лечение оппозиционер Алексей навальный. По его словам, пациент поступил «политический», поэтому цели визита силовиков он раскрыть не может.

Я не могу сказать вам, кто это был. У меня были люди многие в кабинете. Как уже сказали, человек, пациент, политический. Я не могу сказать, что они там что-то делали. Просто поинтересовались и всё, — цитирует его Znak.com.

Он отметил, что на процесс лечения Навального эти люди никак не повлияли. У врачей была задача — спасти пациента. Все решения относительно его состояния здоровья принимались на консилиуме с участием 7 — 10 врачей.

Вы меня в чём-то подозреваете, но даже захотеть что-то сделать было невозможно. Все решения по пациенту принимались коллегиально и воплощались в жизнь, благодаря чему пациент был спасён, — резюмировал он.

Заместитель Мураховского Анатолий Калиниченко в свою очередь также отметил, что никакого давления на медиков не оказывалось. Все диагнозы врачи ставили самостоятельно, передаёт «Интерфакс».

Александр Мураховский также объяснил, почему специалисты из Германии, которые должны были перевезти Навального в немецкую больницу, после первого визита в медучреждение спешно покинули его и не стали общаться с родственниками.

Они не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали. Всё, — подчеркнул главврач.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание. Воздушная машина совершила экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального увезли в больницу. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа.

Как писал NEWS.ru, пока неизвестно, из-за чего Навальный впал в кому. По предварительным данным, он мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Медики исключили у оппозиционера коронавирусную инфекцию, инсульт, инфаркт, а также отёк мозга.