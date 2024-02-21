«Ласковый убийца»: хирург раскрыл вред популярного «напитка аристократов» Хирург Умнов: вино опасно «ласковым» разрушением печени, сердца и сосудов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вино, несмотря на репутацию «напитка аристократов», можно назвать «ласковым убийцей» из-за медленного, но разрушительного влияния на печень, сердце и сосуды человека, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что на фоне злоупотребления вином также ухудшаются зрение и слух.

Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать «ласковым и неторопливым убийцей». Возникают нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. У винных алкоголиков диагностируют и провалы в памяти, и агрессивное поведение, — добавил Умнов.

По его словам, на последних стадиях винного алкоголизма постоянная интоксикация организма продуктами распада этилового спирта ухудшает умственные способности, искажает восприятие действительности. Пристрастие к вину почти ничем не отличается от водочного алкоголизма, подчеркнул он.

На этом этапе человеку уже безразлично, что пить. Он ориентируется только на свои деньги, уже не обращая внимания на изысканность напитка. У винных алкоголиков начинаются проблемы в семье, на работе. Страдают их авторитет и общественное положение. Винный алкоголизм провоцирует опасные состояния, отсюда и аварии, и несчастные случаи, — подытожил Умнов.

Ранее Умнов предупредил в разговоре с NEWS.ru, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.