Блогера Ларина задержали по делу Хованского

https://static.news.ru/photo/3dd1edc8-c93d-11eb-a57b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Ларин Фото: instagram.com/zloilarin

Силовики доставили в следственный отдел блогера Дмитрия Ларина. Задержание связано с делом его коллеги Юрия Хованского, передаёт Baza со ссылкой на источники.

По информации журналистов, блогера остановили сотрудники полиции возле его дома. Сейчас он даёт показания представителям правоохранительных органов. Вероятно, Ларин будет проходить свидетелем по делу Хованского.

По информации «Mash на Мойке», блогера доставили в Следственный комитет. Он вышел из дома, чтобы забрать камеру у подписчицы.

В 2016 году Ларин и Хованский стали участниками конфликта на YouTube. В результате они устроили рэп-баттл на площадке Versus Battle, в котором Хованский победил.

Накануне Хованский признал свою вину в оправдании терроризма песней про теракт на показе «Норд-Оста». В СК РФ также объяснили, почему задержали знаменитость. Там уточнили, что 3 июля 2020 года он, «обращаясь к другим лицам с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности, осуществил выход в сеть Интернет и исполнил песню».

В результате Хованского обвинили в призывах к терроризму. Ему грозит от пяти до семи лет тюремного заключения или штраф до миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Сам блогер заявил, что полностью признаёт свою вину и «раскаивается» в своих деяниях.

Оперативные мероприятия прошли вечером 8 июня в Санкт-Петербурге. Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ночью прошли обыски в квартире блогера в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.