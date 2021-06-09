Блогера Ларина задержали по делу Хованского

Силовики доставили в следственный отдел блогера Дмитрия Ларина. Задержание связано с делом его коллеги Юрия Хованского, передаёт Baza со ссылкой на источники.
По информации журналистов, блогера
По информации «Mash на Мойке», блогера
В 2016 году Ларин и Хованский стали участниками конфликта на YouTube. В результате они устроили рэп-баттл на площадке Versus Battle, в котором Хованский победил.
Накануне Хованский признал свою вину в оправдании терроризма песней про теракт на показе «Норд-Оста». В СК РФ также объяснили, почему задержали знаменитость. Там уточнили, что 3 июля 2020 года он, «обращаясь к другим лицам с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности, осуществил выход в сеть Интернет и исполнил песню».
В результате Хованского обвинили в призывах к терроризму. Ему грозит от пяти до семи лет тюремного заключения или штраф до миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Сам блогер заявил, что полностью признаёт свою вину и «раскаивается» в своих деяниях.
Оперативные мероприятия прошли вечером 8 июня в Санкт-Петербурге. Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ночью прошли обыски в квартире блогера в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.