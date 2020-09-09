Квалификационная комиссия признала нарушение Пашаевым адвокатского кодекса

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Актёр Михаил Ефремов заявил, что его адвокат Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его во время апелляции. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

По её словам, артист остался недоволен работой своего защитника, передаёт ТАСС. Ефремов недоволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы...