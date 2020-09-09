Квалификационная комиссия признала нарушение Пашаевым адвокатского кодекса

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. К такому выводу пришла квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания.
Об этом журналистам ТАСС
Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, — сказал информатор.
Он добавил, что нарушения юриста связаны с его публичной активностью.
Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы и приговорённый к восьми годам лишения свободы, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева из-за того, что был недоволен его работой. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Марина Литвинович. Между тем сам защитник эту информацию опроверг, заверив, что сейчас готовит апелляцию, писал NEWS.ru.
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