Кузнецова: только 8% образовательных учреждений организовали особое питание

https://static.news.ru/photo/f5be7126-e91a-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что вопрос организации питания для детей с особыми пищевыми предпочтениями, связанными с разными болезнями, содержит много сложностей.

Детский омбудсмен на общероссийском родительском собрании сообщила, что только 8% образовательных организаций «выстроили эту работу», передаёт РИА Новости.

Ранее в беседе с информагентством Кузнецова рассказала, что инициатива президента РФ Владимира Путина по обеспечению детей горячим питанием способна решить проблему особых пищевых запросов, так как благодаря ей регионы могут получить необходимые средства. По её словам, в 32 субъектах особое питание для детей отсутствует в принципе, поэтому родители вынуждены приводить их после завтрака и забирать перед обедом.

Как писал NEWS.ru, 26 августа Путин в ходе совещания с членами правительства поручил министру просвещения Сергею Кравцову организовать бесплатное питание для учеников начальной школы во всех регионах России. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, по которому все школы, готовые обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году.