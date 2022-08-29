Курящим мужчинам старше 50 напомнили о риске подхватить опасную болезнь Невролог Гайфутдинов: курящие мужчины входят в группу риска по атеросклерозу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долго курящие мужчины к 50 годам входят в группу риска по атеросклерозу, одним из признаков этого недуга является зябкость конечностей, рассказал в беседе с NEWS.ru невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов. По его словам, из-за малоподвижного образа жизни и слабого физического состояния у курильщиков могут возникать резкие боли, связанные с критической ишемией мышц.

Если мы рассматриваем системные проявления атеросклероза, мужчины со слабой физической нагрузкой вынуждены каждые 50 метров останавливаться из-за резких болей, связанных с критической ишемией мышц. У человека возникает недостаток поступления крови в сердечные мышцы и возникает стенокардия, — сказал Гайфутдинов.

Врач отметил, что атеросклероз может иметь наследственную предрасположенность, например из-за семейной гиперхолестеринемии. По словам Гайфутдинова, на заболевание также могут указывать головокружение при резких движениях, потемнение и мушки в глазах.

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