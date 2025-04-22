Куриные гнёзда с тремя начинками! Эффектное блюдо из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные гнёзда с тремя начинками. Этот рецепт превратит обычный куриный фарш в эффектное блюдо с тремя разными вкусами: грибным, овощным и пикантно-сладким с ананасами. Идеально для ужина с семьёй или приёма гостей!

Ингредиенты

700 г куриного фарша

Соль, специи (чёрный перец, паприка)

1 яйцо

20 мл сливок

200 г сметаны

1 зубчик чеснока

250 г твёрдого сыра

Для начинок

1. Овощная: 1 луковица + 1 морковь (мелко нарезать, обжарить)

2. Грибная: 1 луковица + 200 г грибов (шампиньоны, обжаренные до золотистости)

3. Экзотическая: 100 г консервированных ананасов (мелко нарезать)

Приготовление

1. Смешайте куриный фарш с солью, яйцом, сливками и специями.

2. Слепите лепёшки, в центр выложите начинку (по 1 варианту на каждую порцию). Аккуратно заверните края, формируя «гнёзда».

3. Выложите гнёзда в форму, смазанную маслом. Сверху смажьте сметаной с чесноком и посыпьте тёртым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте горячими с зеленью или лёгким салатом. Это блюдо гарантированно удивит ваших близких!

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