Куриные гнёзда с тремя начинками. Этот рецепт превратит обычный куриный фарш в эффектное блюдо с тремя разными вкусами: грибным, овощным и пикантно-сладким с ананасами. Идеально для ужина с семьёй или приёма гостей!
Ингредиенты
- 700 г куриного фарша
- Соль, специи (чёрный перец, паприка)
- 1 яйцо
- 20 мл сливок
- 200 г сметаны
- 1 зубчик чеснока
- 250 г твёрдого сыра
Для начинок
1. Овощная: 1 луковица + 1 морковь (мелко нарезать, обжарить)
2. Грибная: 1 луковица + 200 г грибов (шампиньоны, обжаренные до золотистости)
3. Экзотическая: 100 г консервированных ананасов (мелко нарезать)
Приготовление
1. Смешайте куриный фарш с солью, яйцом, сливками и специями.
2. Слепите лепёшки, в центр выложите начинку (по 1 варианту на каждую порцию). Аккуратно заверните края, формируя «гнёзда».
3. Выложите гнёзда в форму, смазанную маслом. Сверху смажьте сметаной с чесноком и посыпьте тёртым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.
Подавайте горячими с зеленью или лёгким салатом. Это блюдо гарантированно удивит ваших близких!
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