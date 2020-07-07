Ксению Собчак задержали на Лубянке

https://static.news.ru/photo/bcac8982-c07e-11ea-af4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вышедшую поддержать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова журналистку Ксению Собчак задержала полиция на Лубянке.

Отмечается, что Собчак была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube. Как сообщает «Интерфакс», о своём задержании светская львица рассказала в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 21 журналист задержан у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве во время пикетов в поддержку Сафронова, которого ФСБ подозревает в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений.

Ранее журналист работал в «Коммерсанте», откуда уволился после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и в «Ведомостях». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью. В Роскосмосе же заявили, что Сафронов не имел доступа к секретной информации.

Как писал NEWS.ru, отец советника главы Роскосмоса полковник запаса Иван Сафронов — старший также работал в «Коммерсанте», занимая должность военного обозревателя. В мае 2007 года он при странных обстоятельствах умер, якобы выпав из окна подъезда между четвёртым и пятым этажами своего дома (хотя его квартира располагалась на третьем этаже).