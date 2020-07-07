Ксению Собчак задержали на Лубянке

Вышедшую поддержать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова журналистку Ксению Собчак задержала полиция на Лубянке.
Отмечается, что Собчак была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube. Как
Ранее сообщалось, что 21 журналист задержан у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве во время пикетов в поддержку Сафронова, которого ФСБ подозревает в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений.
Ранее журналист работал в «Коммерсанте», откуда уволился после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и в «Ведомостях». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью. В Роскосмосе же заявили, что Сафронов не имел доступа к секретной информации.
Как писал NEWS.ru, отец советника главы Роскосмоса полковник запаса Иван Сафронов — старший также работал в «Коммерсанте», занимая должность военного обозревателя. В мае 2007 года он при странных обстоятельствах умер, якобы выпав из окна подъезда между четвёртым и пятым этажами своего дома (хотя его квартира располагалась на третьем этаже).
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