«Крови было полно»: очевидица раскрыла подробности поножовщины в поезде Свидетельница поножовщины в поезде до Адлера рассказала об обилии крови на месте ЧП

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Поножовщина в поезде, следующем из Барнаула в Адлер, произошла ночью и сопровождалась большим количеством крови, сообщила NEWS.ru пассажирка Екатерина. По ее словам, трое мужчин выпивали водку, завязался конфликт и один из собутыльников взялся за нож.

Они купили водку и выпивали в вагоне. В какой-то момент, когда уже все спали, самый старший из них проснулся и начал резать. Видимо, решил, что на войне уже. Крови было полно. Этот ужас еще потом перешел из купе в коридор вагона поезда. Остальные пытались этого мужика остановить, он орал, прыгал. Удалось ли их спасти, не знаю. Через полчаса где-то поезд остановили, там уже скорая и полиция всех забрала, — рассказала Екатерина.

Ранее сообщалось, что один из мужчин получил ранение в шею, другой — в голову. Нападавшего задержала полиция. Источник «Известий» сообщил, что мужчина при этом кричал, что спас всех пассажиров поезда, и утверждал, что один из пострадавших планировал осуществить теракт.

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