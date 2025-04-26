Кроссовки всегда белые: что будет, если люди научатся левитации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что будет, если люди научатся левитации

Левитация — это способность объекта преодолеть гравитацию и воспарить в воздух без сторонних средств. До сих пор овладеть ею смогли разве что буддийские монахи (да и то это лишь легенда). А что будет, если каждый человек научится левитировать? Давайте пофантазируем.

Что будет, если человек научится левитировать

Для начала уточним, что мы имеем в виду под левитацией. В данном случае подразумевается способность оторваться от земли на 1–2 метра и преодолеть небольшое расстояние в полете. Появись у людей такая способность, пришлось бы вводить ПЛД — правила левитационного движения. А что еще изменилось бы?

Гололед больше не страшен

Итак, что будет, если люди научаться левитации? В первую очередь эта суперспособность пригодится зимой. Больше не придется мучиться и делать приставные шажочки по замерзшему тротуару. Достаточно будет воспарить над ледяным покровом. Очереди в травмпункт точно сократятся.

Кроссовки всегда будут белыми

Весной и летом тоже найдутся существенные плюсы. Теперь стильные белые кроссовки не придется намывать чистящей пеной. Достаточно будет облететь грязь и лужи. Согласитесь, левитация сэкономила бы массу времени.

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Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Что будет, если человек научится левитировать

Детей придется выгуливать на поводке

А что будет, если ребенок научится левитации? Прогулки с юными экспериментаторами станут сложнее. Чтобы малыша, до конца не контролирующего суперспособности, не унесло в сторону шоссе и не подхватило сильным ветром, придется пристегивать его поводком. Возможно, многие родители охотно на это согласятся — ради успокоения души. Впрочем, это не призыв к действию. И хочется думать, что в мире левитации будет придуман менее радикальный способ обезопасить детей.

Борьба с «зайцами», или Турникеты до потолка

Теперь дверцы турникетов в метро будут доставать прямо до потолка. В противном случае довольные «зайцы» воспарят над ними и преодолеют преграду, не валидируя проездной.

Появятся соревнования по левитации

Фраза «сильнее, быстрее, выше» выйдет на новый уровень. Покорители гравитации начнут состязаться друг с другом в умении воспарять над землей. Появятся детские кружки по левитации, национальные сборные и даже отдельная категория соревнований на Олимпийских играх.

Мы пофантазировали над вопросом, что будет, если люди научатся левитации. А как вы думаете, что могло бы произойти? Пошло бы такое умение во благо или во вред человечеству?

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