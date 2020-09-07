Криминальный авторитет дал советы обвиняемому в ДТП Ефремову

https://static.news.ru/photo/a7e5816e-f113-11ea-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы актёру Михаилу Ефремову несколько советов о том, как вести себя в колонии.

По мнению Орского, Михаил Ефремов будет сидеть вместе с «первопроходцами-ботаниками», однако всегда возможны «сюрпризы». Поэтому он посоветовал артисту уважать сокамерников и не кичиться своей известностью. Также авторитет призвал актёра не поддаваться на провокации сотрудников колонии, если они вдруг захотят с ним выпить.

По словам Орского, в местах заключения алкоголикам часто удаётся победить свою зависимость от спиртного.

Для Ефремова срок — это шанс «отсохнуть» от водки и стать человеком, — цитирует MK.RU криминального авторитета.

Также он порекомендовал артисту проявлять повышенную чистоплотность, не пропускать прогулок и бросить курить.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

В последнем слове актёр назвал 11 лет «кровожадным сроком». Он считает, что если бы на скамье подсудимых был рядовой человек, а не знаменитость, то запрошенный срок был бы ниже, писал NEWS.ru.