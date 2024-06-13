Криминалист рассказала, как долго сохраняется «запаховый след» человека Криминалист Крюкова: «запаховый след» человека сохраняется около года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Запаховый след», то есть уникальный запах человека, хранится длительное время — около года. Однако определить его могут только эксперт или собака, рассказала в интервью NEWS.ru криминалист Евгения Крюкова.

Другой вопрос, есть ли какие-то примеси. Духи, стирали эти вещи, перекладывали грязными руками или нет. Это может повлиять на само загрязнение ДНК. Идеально, когда эксперту передают материал, который никто никогда не трогал последние 50 лет. Это где-то лежало, и никто к нему не прикасался. Тогда он просто понимает, что есть какое-то видоизменение, но уникальность самого следа сохранилась, — рассказала эксперт.

Ранее криминалист Михаил Игнатов назвал справедливой участью для серийного убийцы Юрия Гриценко, известного как «зеленоградский Чикатило», отправление в резервацию. По его словам, такие люди не должны появляться в нормальном обществе для обеспечения безопасности граждан.

Он также пояснил, что примерно 70% подобных преступников возвращаются к тому, от чего их пытались увести. Он уверен, что маньяки не могут остановиться и не способны контролировать себя. Кроме того, они не думают, что несут ответственность за страдания невинных жертв, подчеркнул Игнатов.