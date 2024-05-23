«В резервацию»: названа справедливая участь для «зеленоградского Чикатило» Криминалист Игнатов: зеленоградского маньяка нужно отправить жить в резервацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Справедливой участью для серийного убийцы Юрия Гриценко, известного как «зеленоградский Чикатило», было бы отправление в резервацию, считает криминалист Михаил Игнатов. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что такие люди не должны появляться в нормальном обществе для обеспечения безопасности граждан.

Я всегда говорил, что задача государства — не обеспечить гуманизм к этим нелюдям, а обеспечить безопасность граждан. Такие люди больше никогда не должны появляться в нормальном обществе. Они должны всю жизнь жить в резервации, за большой колючей проволокой, — пояснил Игнатов.

Как отметил криминалист, практика показывает, что примерно 70% подобных преступников возвращаются к тому, от чего их пытались увести. Он уверен, что маньяки не могут остановиться и не способны контролировать себя. Кроме того, они не думают, что несут ответственность за страдания невинных жертв, подчеркнул Игнатов.

Они не думают о том, что будут наказаны за преступления, что несут ответственность за невинные жертвы. Я не исключаю высокого фактора того, что зеленоградский маньяк опять может приступить к тому, за что его осудили, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Гриценко может выйти на свободу спустя 22 года заключения из мордовской ИК-1, где он отбывает срок. По предварительным данным, это может произойти уже в середине июня. Последние девять месяцев его наблюдает психиатрическая комиссия, и только врачи могут встать на пути к его освобождению.