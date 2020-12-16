Кремль пошёл на жёсткие меры перед пресс-конференцией Путина

https://static.news.ru/photo/9cfe9b46-3ff6-11eb-9e17-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы соотечественников во время ежегодной пресс-конференции. Она состоится в четверг, 17 декабря.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие с главой государства пройдёт в новом формате — по видео-конференц-связи. Сам Путин будет находиться в резиденции в Ново-Огарёво, журналистов примут несколько пресс-центров.

Так, представители иностранных и федеральных российских СМИ расположатся в московском Центре международной торговли, в регионах создают свои площадки. Представителей прессы из-за пандемии ждёт шахматная рассадка, маски и перчатки. Всего аккредитацию получили 774 журналиста. Пресс-служба Кремля уже напомнила о запрете плакатов, сообщает РИА Новости.

В пресс-конференцию будут вплетены элементы прямой линии, во время которой Путин отвечает на вопросы сограждан. Её в 2020 году не проводили.

Представители российских телеканалов рассчитывают на трёхчасовое действо, хотя в 2019 году эфир длился 4 часа 18 минут. Трансляция начнётся в полдень 17 декабря на центральных телеканалах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил президента Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту. В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а заодно попробовать тульский пряник. Сейчас мальчик учится во втором классе гимназии. Ему уже отправлена посылка из Кремля.