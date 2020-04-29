Кравцов: вопрос об аттестации девятиклассников ещё не решён

https://static.news.ru/photo/a63e1e5e-8b04-11ea-b427-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вопрос об аттестации выпускников девятых классов на основании оценок по итогам года, а не посредством ОГЭ, ещё обсуждается, окончательное решение пока не принято.

Обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по 9 классам на основе итоговых оценок. Пока окончательного решения нет, — сказал в эфире телеканала ОТР Кравцов.

Он уточнил, что решение будет принято в ближайшее время, после обсуждения с учителями и с учётом ситуации в регионах.

Как писал NEWS.ru, для учеников 1-8 классов учебный год завершится в середине мая по решению школ регионов. Кравцов добавил, что у регионов есть право принять такое решение. Большинство субъектов РФ «планируют этим правом воспользоваться».

Ранее он признал, что не все российские школы оказались готовы к проведению учебного процесса в удалённом формате. Министерство просвещение понимало это, когда принимало решение о переводе школ на дистанционное обучение.