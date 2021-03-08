Кравцов: учебный год в РФ начнётся 1 сентября

https://static.news.ru/photo/6844f678-8099-11eb-a0f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году учебный год в российских школах начнётся, как обычно, 1 сентября. Так чиновник ответил на вопрос о возможном переносе начала учебного года из-за предстоящих выборов в Государственную думу.

Нет, начало учебного года — 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется, — цитирует министра РИА Новости.

Прежде Кравцов выразил уверенность, что 1 сентября молодые россияне начнут учебный год в очном режиме. При этом он добавил, что в министерстве готовы экстренно отреагировать в случае возникновения ситуации, связанной с угрозой здоровью учеников и учителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сейчас в России школ, которые находятся на дистанционном обучении, единицы. Большинство же школ работает в обычном режиме, заявил Сергей Кравцов. Он рассказал, что созданная в России цифровая среда, включающая отечественные систему видео-конференц-связи и социальную сеть, дополняет классическое образование и повышает его качество.