В Минпросвещения рассчитывают на обычное начало учебного года

https://static.news.ru/photo/bac496bc-7de5-11eb-9a27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассчитывает, что следующий учебный год начнётся в очном режиме. Но при этом в ведомстве готовы к любому развитию ситуации.

Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации, связанной прежде всего с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать. Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, и провести единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году, — заявил Кравцов в интервью на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что сейчас школ, которые находятся на дистанционном обучении, единицы. Большинство же школ работает в обычном режиме. Кравцов сообщил, что созданная в России цифровая среда, включающая отечественные систему видео-конференц-связи и социальную сеть, дополняет классическое образование и повышает его качество. При этом он подчеркнул, что всегда считал, что онлайн-обучение ни в коем случае не является заменой очному.

В этом году мы видим, что есть возможность спокойно, безопасно провести ЕГЭ в июне, но для тех, кто поступает в высшие учебные заведения. Тем самым мы сокращаем количество сдающих ЕГЭ, — сообщил министр.

Ранее Министерство просвещения РФ опровергло информацию о тотальном переходе российских школ на шестидневное обучение. Ведомство подчеркнуло, что утверждение учебного плана и графика относится к полномочиям каждой конкретной школы, а общих нормативов на этот счёт нет.

Кравцов уточнял, что школы могут самостоятельно принимать решение о том или ином графике, исходя из уровня знаний учащихся. Недавний режим обучения в дистанционном формате, на который учебные заведения вынужденно перешли из-за пандемии коронавируса, никак не должен влиять на этот вопрос.

Как писал NEWS.ru, ситуацию с коронавирусом в школах России после возвращения к очному формату занятий признали стабильной. В ведомстве считают, что на снижение рисков передачи всех респираторных вирусов влияет ношение масок и перчаток из-за распространения коронавируса.