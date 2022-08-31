Кравцов: собирать деньги с родителей на ремонт школы — противозаконно

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Собирать деньги с родителей на ремонт школы — противозаконно, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании. По его словам, программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, а текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов.

Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом. Текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов, — подчеркнул Кравцов.

Министр добавил, что за пять лет только за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 7300 школ и порядка 4000 — за счет региональных. В основном это сельские и поселковые школы. Сейчас идет закупка современного оборудования.

Ранее Кравцов сообщил, что с 1 сентября в российских школах запрещается пользоваться телефонами на уроках. По его словам, это делается для того, чтобы не навредить учебному процессу и здоровью школьников. Соответствующая норма прописана в новых санитарных правилах.

Кроме того, с 1 сентября российских школьников ожидают два серьезных нововведения в учебе: еженедельная церемония понятия государственного флага и внеурочное занятие «Разговоры о важном», направленное на воспитание патриотизма.