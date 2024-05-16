«Красиво и недорого»: турэксперт рассказала, чем удивит отдых в Белоруссии Турэксперт Ансталь: россияне любят Белоруссию за красивую природу и низкие цены

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Замок Мир в Белоруссии

Белоруссия пользуется довольно большим спросом у россиян, рассказала NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, самое большое впечатление на туристов производят красивая природа и достопримечательности. Кроме того, в Белоруссии довольно низкие цены, добавила путешественница.

Преимущества данного направления в том, что ехать недалеко и никакие документы, кроме внутреннего паспорта, не требуются. Во время путешествия можно снять гостиницу или арендовать апартаменты, цена за проживание не будет сильно отличаться. В Минске абсолютно адекватные цены, некоторые вещи в разы дешевле, чем в Москве. В Минской области находится самое большое озеро страны. Рядом с ним — множество кемпингов и лагерей. Если вы предпочитаете отдых на природе, то Белоруссии есть чем вас удивить, — рассказала Ансталь.

Путешественница отметила, что некоторые туристы предпочитают ехать в Минск, чтобы погулять по городу и посмотреть достопримечательности. Она посоветовала посетить Брестскую крепость и погулять по площади Свободы.

По приезде в город туристы сразу видят знаменитые Минские ворота. Также стоит посмотреть монумент Вечного огня, там очень красиво и величественно. В парках Челюскинцев и Горького можно покататься на аттракционах с детьми или посмотреть на город с высоты из колеса обозрения. Кроме того, в Минске есть ресторан, который располагается на 28 этаже, с него открывается прекрасный вид, — добавила эксперт.

Ранее Ансталь рассказала, что Санкт-Петербург является самым бюджетным направлением для отдыха в мае. Любителям природы и активного отдыха, по ее словам, стоит посетить Алтай и Карелию. Из заграничных направлений наиболее выгодными являются Турция и Египет, добавила Ансталь.