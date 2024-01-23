Косметолог перечислила процедуры, которые можно делать только зимой Косметолог Антимирова порекомендовала делать пилинг зимой

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После некоторых косметических процедур стоит ограничивать нахождение на улице в светлое время суток во время реабилитации, поэтому их можно делать зимой, рассказала врач — косметолог-дерматовенеролог Евгения Антимирова в беседе с «Газетой.Ru». Речь идет о пилинге и шлифовке, в частности СО2 и эрбиевым лазером, направленных на борьбу с пигментацией, шрамами и рубцами, а также на омоложение кожи.

Активное солнце для этих методик является строгим противопоказанием. Во время процедуры пучки лучей лазера проникают во все слои кожи, после чего важно использовать и постоянно обновлять крем с максимальным SPF при выходе на улицу на протяжении всего реабилитационного периода, который длится минимум месяц, — сказала эксперт.

При этом шлифовку нужно делать только до середины февраля, пока солнце находится не в самой активной фазе. Кроме того, поздней осенью или зимой стоит делать процедуры фотоомоложения.

Ранее косметолог Наталья Моисеенко рассказала, что в морозную погоду уход за кожей должен быть щадящим. Она подчеркнула, что лучше всего использовать для очищения муссы, пенки или молочко с мягкой формулой. Умывать лицо рекомендуется прохладной водой.