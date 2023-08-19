Короткая туристическая поездка в Петербург: что посмотреть, сколько стоит

Фото: NEWS.ru

Петербург вошел в первую тройку направлений, которые туристы выбирают для коротких путешествий в августе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма. Что можно успеть посмотреть в Северной столице за несколько дней и в какую стоимость обойдется поездка?

Что можно посмотреть в Петербурге за несколько дней

Наибольшую популярность получили туры выходного дня в Петербурге. У гостей Северной столицы востребованы путешествия длительностью три — четыре дня — на них приходится почти каждая третья поездка. Также значительна доля тех, кто посещает Петербург на пять — шесть или семь — восемь дней (по 18%). Каждый десятый (10%) проводит в городе на Неве более десяти дней. В пресс-службе комитета по развитию туризма популярность длительных путешествий объяснили широким распространением удаленной работы. Она позволяет выполнять свои обязанности, находясь в долгой туристической поездке.

По мнению специалистов, за несколько дней можно успеть посмотреть основные достопримечательности Петербурга. Туристам советуют заранее составлять план поездки в зависимости от того, на сколько дней они приезжают. Даже во время кратковременного тура гости города успевают посмотреть главные достопримечательности — Дворцовую площадь, Казанский собор, Невский проспект. Также рекомендуется запланировать посещение Эрмитажа, Русского музея, музея Эрарты, Фаберже или театров — Мариинского, Александринского, Театра комедии или БДТ. Если туристы располагают большим количеством времени, то целый день стоит посвятить поездке в Петергоф, Пушкин, Павловск или Кронштадт.

Как добраться до Петербурга и сколько стоит поездка

По информации «Фонтанки», один из самых дешевых способов поехать в Петербург из регионов — это пакетный автобусный тур. Средние траты туристов, совершивших поездку в Северную столицу на автобусе, в 2,5 раза ниже средних расходов на поездку, характерных в целом для всех российских туристов: 16–17 тысяч рублей с человека за поездку против 39,7 тысячи рублей. Чаще всего автобусными турами в Петербург приезжают из Москвы и Московской области, Новгородской области, Республики Карелия, Рязанской, Ивановской и других регионов ЦФО. Есть и более дальние варианты автобусных поездок — с юга России, Поволжья и даже с Урала и Сибири.

Куда еще можно поехать в недорогой отпуск в России

В числе недорогих направлений для отдыха этой осенью: курорты Краснодарского края, Подмосковье, Карелия и туры по Золотому кольцу.

Средний чек на пляжный отдых (Адлер, Сочи, Геленджик, Анапа) за год вырос на 6–10%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин отметил, что российские туристы, как правило, едут на 10 дней, выбирают двухразовое питание и проживание в отеле категории 3*. Осенью такая поездка обойдется в 30–35 тысяч на человека, а с перелетом до Сочи — в 50 тысяч (аэропорты Симферополя и Анапы не работают).

Еще дешевле будет стоить отдых в Крыму — 28–32 тысячи на человека без билетов на проезд. По словам Ромашкина, за год Крым стал доступнее для россиян на 15%. На этом сказались удары по Крымскому мосту, диверсии на железнодорожных путях и другие негативные события в регионе.

Недельный отдых в Подмосковье обойдется в 25 тысяч руб. (двухразовое питание, категория отеля 3–4*). Кроме того, в ассортименте у туроператоров большой выбор экскурсионных туров. Наиболее бюджетное направление — Золотое кольцо. Стоимость пятидневного автобусного тура из Москвы составляет около 20 тысяч. В эту сумму входит проезд, двухразовое питание, экскурсии и ночлег в недорогих отелях.

Читайте также:

Цены на отдых в Турции бьют рекорды: куда теперь ехать в отпуск осенью

Отдых на Байкале в 2023 году: сколько стоит, куда поехать, что посмотреть

Пхукет, Паттайя: стоит ли россиянам ехать в Таиланд, какие цены на туры