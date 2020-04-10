Матвиенко: коронавирус подтолкнёт систему образования России к реформам

https://static.news.ru/photo/c207b084-7b30-11ea-91e6-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сочетание в среднем и высшем образовании традиционных и дистанционных форм обучения потребует изменения законодательства уже в скором времени. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Эпидемия коронавируса, по её словам, дала импульс к реформированию системы школьного и вузовского образования, которое будет всё больше переходить на новые форматы обучения, в том числе — цифровые.

Определённые области неминуемо потребуют серьёзной законодательной модификации, а где‑то и полной трансформации подходов, системной работы депутатов и сенаторов. Не отложенных решений, а изменений в ближайшем будущем, — написала Матвиенко в блоге, опубликованном на официальном сайте верхней палаты парламента.

Матвиенко подчеркнула, что время диктует совершенно другой ритм работы. Поэтому будущее, среди прочего, и за обновлённой сферой образования, которое «требует более точного правового, законодательного оформления».

Спикер Совфеда также сообщила о планах создать рабочую группу по ревизии законодательства с учётом пандемии и выработке предложений по его совершенствованию. Как писал NEWS.ru, Матвиенко выразила солидарность с утверждением, что часть «кризисного», «коронавирусного» уклада жизни в будущем будет перенесена в повседневность — «просто потому, что это оказалось более удобным в современных реалиях». При этом она уточнила, что сделано это будет в «более мягком, оправданном» виде.