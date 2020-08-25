Медики выявили 4676 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее количество заражённых в России за всё время пандемии COVID-19 достигло 970 865.
Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выздоровели 6403 пациента,
Также за последние сутки в стране скончались 115 человек с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв заболевания в России достигло 16 683. На 26 августа в РФ по-прежнему болеют коронавирусной инфекцией нового типа 168 032 гражданина.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что больницы Пекина покинули два последних местных жителя, у которых ранее тест на коронавирус дал положительный результат. В городе не осталось ни одного заболевшего. С таким заявлением выступил Пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. С момента вспышки коронавируса в китайской столице болели 935 человек.
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