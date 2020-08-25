https://static.news.ru/photo/fddd6ad6-e76e-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 4676 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее количество заражённых в России за всё время пандемии COVID-19 достигло 970 865.

Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выздоровели 6403 пациента, передаёт портал стопкоронавирус.рф утром 26 августа 2020 года. Всего в РФ исцелились 786 150.

Также за последние сутки в стране скончались 115 человек с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв заболевания в России достигло 16 683. На 26 августа в РФ по-прежнему болеют коронавирусной инфекцией нового типа 168 032 гражданина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больницы Пекина покинули два последних местных жителя, у которых ранее тест на коронавирус дал положительный результат. В городе не осталось ни одного заболевшего. С таким заявлением выступил Пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. С момента вспышки коронавируса в китайской столице болели 935 человек.