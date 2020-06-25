Консульство РФ в Нью-Йорке не получало информацию о кончине Сергея Хрущёва

https://static.news.ru/photo/e66725aa-b6f3-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/newyork.mid.ru

В российское консульство в Нью-Йорке не поступала информация о кончине Сергея Хрущёва, сообщил пресс-секретарь консульства Алексей Топольский. Ранее из СМИ стало известно, что 18 июня в США в возрасте 84 лет скончался сын бывшего генсека ЦК КПСС.

В генконсульство РФ в Нью-Йорке не поступала официальная информация о кончине Сергея Хрущёва или информация от родственников, — сообщил РИА Новости Топольский.

Сергей Хрущёв родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущёва Ниной Кухарчук. В 1958–1968 годах он работал в ОКБ В. Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами, потом занимал пост замдиректора Института электронных управляющих машин, затем был назначен замгендиректора НПО «Электронмаш». В 1991 году он переехал в США, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.

Как писал NEWS.ru, The New York Times опубликовала некролог Сергею Хрущёву, сыну советского генсека ЦК КПСС Никиты Хрущёва, который скончался в США 18 июня. Из него следует, что причиной смерти стало самоубийство. В тот день его жена Валентина Голенко обнаружила его без признаков жизни и позвонила в полицию, чтобы заявить о чрезвычайном происшествии. Приехавшие стражи порядка заявили, что признаки насильственной смерти отсутствуют. Позже Валентина Голенко опровергла сообщения прессы о самоубийстве своего мужа. Она утверждает, что он скончался от старости.

Кремируют Сергея Хрущёва в США, а похоронят в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца. Его вдова сообщила, что просьбу похоронить рядом с отцом сын генсека огласил в своём завещании.