Кулинарный поединок на лучший рецепт домашнего варенья стартовал в рамках фестиваля «Цветочный джем» в Москве. В баттле участвуют жители всех округов.
Для участия в конкурсе жители столицы отправили в мэрию свои рецепты варенья, из которых был отобран 31 лучший. Теперь их авторы будут готовить сладкое блюдо на открытых площадках, а помогать им будут профессиональные повара,
Стартует конкурс на площадке на улице Матвеевской, которая выполнена в стиле французского вокзала и органично выглядит рядом с железнодорожной станцией Матвеевская. На площадке расположены 10 торговых павильонов, там же заработал тематический парк по принципу французского, но только с русскими растениями.
Дегустировать варенье будут посетители конкурса, они же и выберут победителя. Итоги соревнования будут подведены 7 сентября.
Ранее News.ru сообщал, что «Цветочный джем» — фестиваль городского ландшафтного дизайна. В нём участвуют представители из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений.