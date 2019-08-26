https://static.news.ru/photo/384c33e2-c88e-11e9-93b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кулинарный поединок на лучший рецепт домашнего варенья стартовал в рамках фестиваля «Цветочный джем» в Москве. В баттле участвуют жители всех округов.

Для участия в конкурсе жители столицы отправили в мэрию свои рецепты варенья, из которых был отобран 31 лучший. Теперь их авторы будут готовить сладкое блюдо на открытых площадках, а помогать им будут профессиональные повара, сообщает «Москва 24».

Стартует конкурс на площадке на улице Матвеевской, которая выполнена в стиле французского вокзала и органично выглядит рядом с железнодорожной станцией Матвеевская. На площадке расположены 10 торговых павильонов, там же заработал тематический парк по принципу французского, но только с русскими растениями.

Дегустировать варенье будут посетители конкурса, они же и выберут победителя. Итоги соревнования будут подведены 7 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что «Цветочный джем» — фестиваль городского ландшафтного дизайна. В нём участвуют представители из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений.