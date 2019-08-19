https://static.news.ru/photo/b76eeeec-c327-11e9-94e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Более сотни концертов и спектаклей пройдут в Москве в честь Дня флага на площадках фестиваля «Цветочный джем». Также жителей столицы с 22 по 25 августа ждут различные мастер-классы.

Так, на площади Славы в Кузьминках и у станции метро «Митино» юные посетители смогут создать авторские принты для футболок. На площади Революции мастер-классы будут посвящены уходу за полезными растениями и пряными травами. А в Камергерском переулке детям и подросткам помогут собрать с друзьями собственную рок-группу.

Не обойдётся и без кулинарных классов. На площади Революции будут варить уху, готовить ленивые голубцы и рассольник. На Ореховом бульваре, Профсоюзной и Святоозёрской улицах научат печь медовые ковриги с изюмом, а также варить солянку по-старомосковски, сообщает « Москва 24 ».

«Цветочный джем» — фестиваль городского ландшафтного дизайна. В нём участвуют представители из 11 стран мира. Для воплощения своих идей они использовали 200 тысяч живых растений. Победителей конкурса объявят в День города.

Ранее News.ru писал, что День города в Москве пройдёт 7 и 8 сентября. В 2019 году Москве исполняется 872 года. Праздник в этот раз выпадает на завершение фестиваля «Цветочный джем». Все основные мероприятия пройдут в субботу, 7 сентября. В воскресенье, 8 сентября, праздник продолжится.