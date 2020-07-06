Кондитер рассказала о простом рецепте домашнего мороженого

https://static.news.ru/photo/9105f372-bf8e-11ea-ae6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кондитер Карина Загоскина, основательница кондитерской «Пекарина», рассказала, как просто приготовить мороженое в домашних условиях. По её словам, для этого стоит использовать обычный блендер.

Загоскина отметила, что хороший брикет можно приготовить только дома. Эксперт сказала, что нужно взять блендер, пару замороженных ягод и, в зависимости от переносимости или непереносимости лактозы, сливки любой жирности или йогурт. Как подчеркнула кондитер, если повар хочет, чтобы мороженое было полезным или же пригодным для детей, кроме ягод можно не брать ничего. Можно добавить немного сахара или сахарозаменителя.

Чтобы приготовить что-то вроде щербета, нужно просто пробить блендером ягоды и переложит получившееся в стаканчики. Мягкое мороженое получится, если начать есть сразу. Более похожий на магазинный продукт можно сделать, положив массу в морозильник минут на 15-20.

Также Загоскина рассказала о приготовлении мороженого на молочной основе. Для этого примерно в половину от числа ягод положить сливки, йогурт или молоко. Кроме того, можно по вкусу добавить мёда, сахара или сахарозаменителя. Всё это также пробивается блендером. Если он не справляется, надо дать ягодам немного разморозиться, но не до конца.

Если вы хотите воздушное мороженое, то можете отдельно взбить блендером сливки и перемешать с перебитыми ягодами, и оно будет у вас изумительным, лёгким, очень вкусным, и вы точно будете знать, что в вашем мороженом нет ни красителей, ни каких либо пищевых добавок. Поэтому я считаю, что это — самое лучшее мороженое, очень быстрое и гораздо дешевле получается, нежели покупать в магазине, — приводит слова кондитера радио «Говорит Москва».

Загоскина подчеркнула, что в мороженое можно исходя из личных предпочтений добавить варенье, карамель, сиропы и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, мороженое пользуется летом большой популярностью, особенно когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов. Лакомство помогает справиться с чувством голода и утолить жажду одновременно. Однако многие неоднозначно относятся к этому угощению. Кто-то боится «расплаты» в виде больного горла, другие — появления лишних килограммов. Люди с непереносимостью лактозы опасаются аллергической реакции и переплачивают за мороженое, в составе которого нет этого компонента. Опрошенные эксперты рассказали, кому полезно мороженое и может ли оно спровоцировать летнюю простуду.