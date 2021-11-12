Компенсация секвестров: Роскосмос готовит новый полёт человека на Луну

Глава кабмина Михаил Мишустин пообещал выделить дополнительно 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли. В Роскосмосе пояснили, что это позволит реализовать запланированные научные исследования Луны, Венеры и Марса. При этом с 2016 года финансирование научных проектов в данной сфере сокращалось, по некоторым направлениям обеспеченность едва дотягивала до половины от изначально запланированных объёмов. Теперь же правительство восполняет пустоту, созданную прошлыми «секвестрами». Подробности — в публикации NEWS.ru.

Санкционировано Путиным

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, дополнительное финансирование космической отрасли было санкционировано президентом Владимиром Путиным, который ещё в конце сентября заявил о необходимости сохранить преимущества России в данной сфере, призвав развивать ракеты-носители следующего поколения. Глава кабмина, в свою очередь, отметил, что «важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру».

Как пояснили в Роскосмосе, 6,5 млрд рублей будут выделены из резервного фонда. Предприятия отрасли получат их в 2021 году в рамках уже заключённых и реализуемых контрактов. Это позволит обеспечить необходимое финансирование исследования Луны, Венеры и астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения.

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Также правительственный транш позволит продолжить работы в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта ExoMars по исследованию Марса. В его рамках запланирован запуск в 2022 году второго космического аппарата (первый запустили в 2016-м).

Вместе с этим, как отметили в Роскосмосе, будет обеспечено выполнение программы научных исследований космической обсерваторией для исследований астрофизических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения. Речь идёт о космическом аппарате «Спектр-РГ», запущенном в космос в 2019 году. Это совместный проект Роскосмоса, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Германского центра авиации и космонавтики (DLR).

Принятие распоряжения правительства РФ о выделении госкорпорации дополнительных средств из резервного фонда позволит выполнить поручение президента Владимира Путина, создаст необходимые условия для решения задач по программе фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств, — прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В разговоре с NEWS.ru директор Института космических исследований Анатолий Петрукович рассказал, что из себя представляет программа фундаментальных исследований, о которой сказал Рогозин. По его словам, это часть федеральной космической программы на 2016–2025 годы, определяющей всю гражданскую космическую деятельность, за исключением ГЛОНАСС и строительства космодромов.

Это обычная целевая программа, которая включает в себя всё — и пилотируемые полёты, и спутники связи, и вспомогательные работы, и научные исследования. Информация о её составе, в том числе о фундаментальных космических исследованиях, есть на сайте Роскосмоса, это не что-то секретное или новое. В программе до 2025 года указано, какие проекты должны финансироваться, запуски каких аппаратов должны быть сделаны в целях изучения Луны, Марса, Солнца или околоземного пространства. Также предусмотрены астрофизические и медико-биологические эксперименты — всего около пары десятков позиций по всем направлениям. Сейчас речь идёт о том, что из-за секвестров происходило значительное уменьшение финансирования федеральной космической программы, по крайней мере в части научных исследований, относительно планов 2016 года, когда были определены все проекты, запуски и затраты. Анатолий Петрукович директор Института космических исследований РАН и член-корреспондент РАН директор Института космических исследований РАН и член-корреспондент РАН

Roscosmos/via Global Look Press

Он отметил, что из-за недофинансирования произошёл разрыв между планами, которые прописаны в программе, и их исполнением. Поэтому выделение 6,5 млрд рублей, о котором объявил накануне Михаил Мишустин, — это «только один из шагов, который позволяет как-то сократить этот разрыв, обеспечить выполнение значительной части программы».

Петрукович не исключил, что сокращение финансирования Федеральной космической программы может быть связано с кризисами и санкциями. С другой стороны, по словам собеседника NEWS.ru, «инфляция и требования по повышению качества и надёжности космической отрасли тоже не способствуют экономии средств».

В свою очередь лётчик-космонавт и советник президента Ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Александров отметил, что озвученные направления, на которые будут направлены дополнительные средства, нуждаются в изучении и, соответственно, поддержке. Но реализация таких проектов требует многолетней работы.

Если говорить, например, об исследованиях Луны, то должен быть плавный переход: где, условно, кончается рубеж исследования «автоматами», а где начинается исследование пилотируемыми кораблями. Если мы начинаем сегодня, то не глядя откладываем ещё десять лет на разработку эскизного проекта. А что касается Марса и Венеры — это ещё глубже и дольше. Но их, конечно, обязательно надо изучать. Александр Александров лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза

Собеседник NEWS.ru при этом подчеркнул, что пока ещё «не знакомился с тем, что расписал Рогозин» относительно дополнительного финансирования отрасли.

Детали программы

Основные параметры фундаментальных космических параметров, прописанные в целевой программе развития отрасли, предполагают, в частности, запуск до 2025 года 15 космических аппаратов и увеличение состава орбитальной группировки с одного аппарата в 2015 году до четырёх в 2025-м.

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Сюда входят упомянутые проекты «ЭкзоМарс», «Спектр-РГ», а также реализация первого этапа лунной программы, предусматривающего запуск пяти автоматических устройств, в том числе «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» и «Луна-Грунт».

В программе прописано, что до 2024 года будет продолжена эксплуатация Международной космической станции (МКС), однако недавно президент Владимир Путин заявлял о возможном продлении срока. За это время российский сегмент МКС предлагается оснастить системами, обеспечивающими автономность полёта после 2024 года, «для обеспечения возможности создания на их основе российской орбитальной станции».

В рамках реализации второго — пилотируемого — этапа лунной программы планировалось в 2021 году начать в беспилотном варианте лётные испытания космического корабля нового поколения, а в 2023 году — провести первый пуск с экипажем к МКС.