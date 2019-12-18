Отделение партии «Коммунисты России» в Свердловской области выступило с инициативой переименовать улицу Ельцина в Екатеринбурге в улицу Сталина.
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Ельцин не достоин быть увековеченным в нашем городе и в названиях его улиц. А имя Сталина давно пора вернуть на карту. Подписи собираются активно, — объяснил идею партии глава областного отделения Евгений Емалетдинов.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета «Коммунистов России» Максим Сурайкин
Мы, как центральный комитет, полностью поддерживаем инициативу нашего свердловского отделения, и будем надеяться, что она будет властями услышана. Если не будет услышана, мы придём к власти и сами переименуем эту улицу в улицу имени Сталина. Сталин для нас — образ руководителя, который работал ради народа, был абсолютно бескорыстен. Когда его хоронили, у него даже носков незашитых не нашлось, — заявил Сурайкин.
Ранее министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что бывший президент России Борис Ельцин во время первой чеченской войны постоянно поддерживал связь с руководившим в тот момент мятежной республикой Джохаром Дудаевым, передавал NEWS.ru.
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