Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Жительница подмосковного Ногинска оклеветала водителя рейсового автобуса, заявив, что получила травму головы из-за резкого торможения. В этом она призналась при разборе претензии в ГИБДД.

По её словам, причиной стало нежелание стоять в очереди в травмпункт, куда она пришла после падения на улице. Под строгим взглядом инспекторов женщина подписала бумаги о том, что не имеет...