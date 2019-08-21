https://static.news.ru/photo/8444c1fa-c42a-11e9-8ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В компании «РКС-Самара» заявили, что установка «пирамид позора» перед домами должников за воду имеет законные основания.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании. По словам её представителей, установка пирамид с надписью «Здесь живёт должник», которая началась в мае 2018 года, согласована с юристами. 21 августа перед домом одного из должников была установлена «говорящая пирамида позора». По данным компании, у неё собрались все жильцы дома, и в течение двух часов долг был погашен.

Установка таких пирамид законна. Мы прорабатывали этот вопрос с юристами, — заявили в пресс-службе.

Компания получала претензии по поводу установки устройств от прокуратуры в 2018 году, так как представители закона решили, что коммунальщики таким образом распространяют рекламу. Позже они были отменены.

Ранее News.ru писал, что трёхтонная бетонная «пирамида позора» исчезла в Самаре. Коммунальщики установили её перед домом одного из должников, который проживает в частном секторе.