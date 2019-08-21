В компании «РКС-Самара» заявили, что установка «пирамид позора» перед домами должников за воду имеет законные основания.
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Установка таких пирамид законна. Мы прорабатывали этот вопрос с юристами, — заявили в пресс-службе.
Компания получала претензии по поводу установки устройств от прокуратуры в 2018 году, так как представители закона решили, что коммунальщики таким образом распространяют рекламу. Позже они были отменены.
Ранее News.ru писал, что трёхтонная бетонная «пирамида позора» исчезла в Самаре. Коммунальщики установили её перед домом одного из должников, который проживает в частном секторе.