Комика Руслана Белого оштрафовали на 30 тысяч рублей Суд оштрафовал комика Руслана Белого за нарушение правил работы иноагента

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. В его отношении был составлен протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, Белого оштрафовали за публикацию на платформе «Дзен», в которой он не указал свой статус иноагента. Пост был размещен в сентябре 2023 года.

Ранее комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал о сложностях жизни в Испании. По его словам, во время переезда у него возникли трудности с поиском жилья. Юморист подчеркнул, что в условиях отсутствия вида на жительство, контракта на работу и банковских карт часто встречал отказ со стороны арендодателей. Спустя время Белый смог снять квартиру, которая обходится ему в €3 тыс.

Руслан Белый покинул Россию после начала СВО на Украине и переехал в Турцию. Позже он перебрался в Испанию, где, по его словам, собирается получить ВНЖ, а затем испанское гражданство. Минюст признал комика иноагентом в сентябре 2023 года.