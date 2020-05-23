Комик из Рязани прочитал текст песни «Плачу на техно», стоя в поле

Рязанский комик Артём Филимонов опубликовал новое видео, в котором лирично читает текст песни «Плачу на техно» группы «Хлеб».
На кадрах видно, как он стоит в поле на фоне облаков, одетый в просторную белую рубаху. Ролик посмотрели почти 60 тысяч человек.
Ранее NEWS.ru писал, что российская группа Cream Soda опубликовала клип на кавер-версию песни «Плачу на техно» коллектива «Хлеб». По сюжету жители спального района устроили рейв на балконах своих квартир, так как не могут выйти на улицу из-за пандемии коронавируса.
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