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28 июля 2025 в 13:42

Колбасные розочки — еда, которая выглядит круче, чем ты думаешь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колбасные розочки — яркая и необычная закуска, которая придаст оригинальность любому застолью. Креативный подход к еде делает блюда вкуснее и привлекательнее, а этот рецепт точно привлечёт внимание.

Ингредиенты

  • Слоёное бездрожжевое тесто — 3 упаковки (по 200 г)
  • Варёная колбаса — 250 г

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории: 198 ккал
  • Белки: 18 г
  • Жиры: 11 г
  • Углеводы: 1 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Разморозьте слоёное тесто, слегка раскатайте и нарежьте полосками толщиной около 2 см. Выложите на каждую полоску ломтики колбасы, оставляя края теста свободными.

Шаг 2

Подогните края теста внутрь с обеих сторон.

Шаг 3

Сверните тесто с колбасой в форме бутона и закрепите кончик теста внизу. Чтобы розочки получились красивого золотистого цвета, смажьте края взбитым желтком.

Шаг 4

Выложите розочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в духовке при 180 °C около 20 минут.

Эти колбасные розочки — отличный способ удивить гостей и сделать любое событие особенным. Попробуйте приготовить, и вы не пожалеете!

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кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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