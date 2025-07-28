Колбасные розочки — еда, которая выглядит круче, чем ты думаешь

Колбасные розочки — яркая и необычная закуска, которая придаст оригинальность любому застолью. Креативный подход к еде делает блюда вкуснее и привлекательнее, а этот рецепт точно привлечёт внимание.
Ингредиенты
- Слоёное бездрожжевое тесто — 3 упаковки (по 200 г)
- Варёная колбаса — 250 г
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: 198 ккал
- Белки: 18 г
- Жиры: 11 г
- Углеводы: 1 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Разморозьте слоёное тесто, слегка раскатайте и нарежьте полосками толщиной около 2 см. Выложите на каждую полоску ломтики колбасы, оставляя края теста свободными.
Шаг 2
Подогните края теста внутрь с обеих сторон.
Шаг 3
Сверните тесто с колбасой в форме бутона и закрепите кончик теста внизу. Чтобы розочки получились красивого золотистого цвета, смажьте края взбитым желтком.
Шаг 4
Выложите розочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в духовке при 180 °C около 20 минут.
Эти колбасные розочки — отличный способ удивить гостей и сделать любое событие особенным. Попробуйте приготовить, и вы не пожалеете!
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