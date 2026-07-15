Когда картошка надоела, открыл для себя этот гарнир — беру горошек и томлю по-индийски. Заходит даже без мяса

Когда картошка надоела, открыл для себя этот гарнир — беру горошек и томлю по-индийски. Заходит даже без мяса

Когда хочется чего-то сытного, но легкого, я вспоминаю про этот горошек. Он настолько сливочный и ароматный, что даже мясо отходит на второй план.

Ингредиенты

Горошек зеленый замороженный — 800 г, лук белый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, молоко — 100 мл, сливки 20% — 100 мл, семена кориандра — 1 ч. л., зира — 0,5 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., перец кайенский — 0,25 ч. л., масло растительное — 1 ст. л., масло сливочное — 25 г, соль морская — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук, чеснок придавливаю ножом, а семена кориандра и зиры растираю в ступке — так аромат раскрывается мощнее. В глубокой сковороде разогреваю смесь растительного и сливочного масла, бросаю туда все пряности, через минуту — лук с чесноком. Обжариваю минуты 4, пока лук не станет прозрачным.

Тем временем высыпаю горошек прямо замороженным, перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на слабом огне 3 минуты. Вливаю молоко и сливки, довожу до кипения и тушу еще 10–12 минут, пока соус не загустеет. Самое приятное — в конце посолить и подавать, пока пар идет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

За 25 минут я получил гарнир, который спорит по сытности с мясом. Совет: не жалейте кайенского перца — он здесь главный герой, а не просто добавка.