Россиянам рассказали, зачем в фарш добавляют клей Эксперт по качеству Орлов: мясной клей добавляют в фарш для густоты

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Так называемый мясной клей, или фермент трансглютаминаза, выявляемый примерно в 5-10% продуктов, применяется для придания густоты и объема мясному и рыбному фаршу или творожной массе, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по качеству Дмитрий Орлов. Он объяснил, что фермент был создан с помощью генно-модифицированных микроорганизмов и запрещен в пищевой промышленности.

В йогурты и творожки его добавляют, чтобы увеличить объем и сделать их более густыми. Еще фермент начали применять в ресторанах для улучшения органолептических свойств мясных блюд, — рассказал специалист.

Он отметил, что доказательств опасности фермента для организма нет. Но, по мнению многих врачей, он может вызывать заболевания ЖКТ, а также аутоиммунные заболевания кожи. Поэтому «мясной клей» не входит в список разрешенных добавок в странах Таможенного союза.

Также производители продуктов иногда применяют буру (тетраборат натрия), используемую при производстве моющих средств, а также при ковке металлов, изготовлении бумаги и косметики, пишет издание. Этот компонент разрешено добавлять в качестве консерванта в икру. Однако в больших дозах она оказывает негативное влияние на мочеполовую систему.

Кроме того, как отмечает издание, изготовляемый из каменноугольной смолы краситель Allura Red AC (Е129) хоть и одобрен к применению в производстве конфет и напитков, однако в больших количествах способен вызвать у человека расстройство желудка.

Ранее в Госдуме сообщили, что за полтора года действия моратория на плановые проверки бизнеса количество нарушений при производстве продуктов выросло по некоторым показателям в разы. Среди самой «проблемной» продукции — яйца и рыба.