Китайские врачи выявили самые опасные позы для сна

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Главной причиной хронических заболеваний в пояснице, как правило, становится неправильная поза во время сна, заявил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

По словам врача, привычка засыпать на боку означает, что в течение всей ночи позвоночник будет находиться в изогнутом состоянии.

Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска, — рассказал Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао.

Из-за такого положения поясничные мышцы не расслабляются и постепенно теряют свою эластичность, что может стать причиной структурных изменений поясничного отдела позвоночника и расстройства крестцово-подвздошного сустава.

Поза сна на животе смещает положение головы и шеи, а также напрягает мышцы тела. Это провоцирует развитие шейного спондилеза и является одной из причин болей в пояснице, подчеркивает Чунь.

Кроме того, врач не рекомендует выбирать позу сна с опорой на подушку. В подобной позе позвоночник находится в разной степени искривленности, что приводит к болям в пояснице.

Чтобы обеспечить себе здоровый сон, следует подобрать подходящую по высоте подушку, чтобы шея не изгибалась.

Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены. При положении лежа на спине положите подушку под колени, голова должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой, — рекомендовал Чунь, отмечая, что в таких положениях позвоночник не изгибается и мышцы расслабляются полностью.

Любителям спать на боку с согнутой ногой рекомендуется подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении. Отдыхать в ночное время на левом боку не стоит людям с тяжелой сердечной недостаточностью и заболеваниями сердца.

Как правило, человек ворочается во сне, чтобы изменить неправильную позу, снять мышечную усталость и отрегулировать температуру тела. В правильном положении люди спят спокойно, подытожил Лю Чунь.

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